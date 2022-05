Tomb Raider, Deus Ex e Thief: Square Enix vende le sue IP occidentali

La settimana videoludica si apre con una notizia a sorpresa: Embracer Group ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con Square Enix per l’acquisizione di gran parte del comparto occidentale della compagnia giapponese.

L’affare, che si concretizzerà entro settembre 2022 sulla base di 300 milioni di dollari, comprende il passaggio di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal sotto l’ala del gruppo svedese, insieme ad una serie di IP che includono Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain.

Square Enix cede gran parte delle sue IP occidentali a Embracer, incluso Tomb Raider

Nel dettaglio, sono inclusi oltre 50 giochi del catalogo di Square Enix, che potrebbero potenzialmente comprendere anche le produzioni su licenza Marvel, come Avengers e Guardians of The Galaxy.

Embracer sottolinea come l’acquisizione totale includerà il passaggio di tre studi con otto sedi in tutto il mondo e circa 1.100 dipendenti: l’accordo è stato trovato sulla base di 300 milioni di dollari da pagare alla chiusura dell’affare, prevista tra luglio e settembre 2022.

Square Enix, in un comunicato stampa, ha fatto sapere che l’accordo consentirà alla compagnia di investire maggiormente in campi tra cui blockchain, intelligenza artificiale e cloud, su cui vuole puntare maggiormente per i prossimi anni. La funzione di sviluppo della società si concentrerà sui suoi studi in Giappone, su Square Enix Studios e Collective. Restano attivi i rimanenti team occidentali, che continueranno a pubblicare franchise del calibro di Just Cause, Outriders e Life is Strange.

Embracer Group, forse non un nome particolarmente noto tra gli appassionati di videogiochi, è una società già molto attiva nel settore che possiede realtà come THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive e Gearbox Software. Al termine dell’acquisizione, potrà contare di fatto su 124 studi interni.