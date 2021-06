Lo so, cerchi da tempo un bel paio di cuffioni wireless, che sia di qualità, ma che non costi molto. Lo so perché altrimenti non ti sarebbe interessato che questo interessante wearable sia di Sony e sia in sconto del 40%: meno di 30€ per un dispositivo di qualità elevata e di un brand storico.

Un vero e proprio affare, che puoi fare su Amazon semplicemente completando l'ordine prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sony: eccellenti cuffioni in super sconto

Belli e super eleganti esteticamente, sono grandi, ma non enormi. Quella perfetta via di mezzo, che un po' ricorda le meravigliose cuffie anni '90, rigorosamente a cavo e da attaccare al walkman!

Le colleghi in Bluetooth a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili. Le usi per ascoltare la tua musica preferita, godendo di qualità elevata, ma non solo. Infatti, sono studiati per offrire il massimo proprio se abbinati al tuo smartphone: puoi anche parlare al telefono!

Grazie ai pulsanti presenti direttamente sul dispositivo, potrai gestire tutto molto rapidamente e non dimenticare un'altra importante chicca: oltre a godere di ottima autonomia energetica, sono anche dotate di ricarica rapida! Pochi minuti per avere diverse ore di ascolto.

Insomma, questi cuffioni wireless Sony WH-CH510 sono un vero e proprio gioiellino e – a 29€ circa – diventano un vero e proprio affare! Su Amazon lo sconto è del 40%, ma non per molto ancora: riuscirai a essere fra chi è riuscito a portarli a casa a questo prezzo?

