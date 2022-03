Sony acquisisce Haven Studios: una nuova esclusiva PS5 in arrivo

Haven Studios, il team formato un anno fa da Jade Raymond, producer del primo Assassin's Creed, è stato acquisito da Sony. Lo ha confermato la compagnia giapponese con un post pubblicato sul PlayStation Blog e firmato da Hermen Hulst, a capo dei PlayStation Studios.

Lo sviluppatore, come era già noto, è al lavoro su una nuova esclusiva PS5: una IP inedita tutta dedicata al multiplayer, di cui conosceremo i dettagli solo in un prossimo futuro.

Chi è Haven Studios, il nuovo team acquisito da Sony

Haven Studios è un ex sviluppatore indipendente fondato da Jade Raymond il 16 marzo 2021. La canadese è nota per aver contribuito alla nascita di franchise di successo del calibro di Assassin's Creed e Watch Dogs e si è adesso cimentata in questa nuova avventura che, dopo quasi un anno esatto, entra a far parte della famiglia PlayStation.

“Oggi sono lieto di annunciare che Haven Studios è ufficialmente entrato a far parte di PlayStation Studios! Jade Raymond apporta un’esperienza straordinaria grazie ai suoi successi nel settore e a una passione contagiosa per la creazione di giochi. Inoltre, il team di direzione di Haven è altrettanto notevole con dei veterani del settore che hanno collaborato ad alcuni dei giochi e dei franchise più importanti e apprezzati di sempre: ancora oggi molti di noi continuano a giocarci con entusiasmo. Abbiamo iniziato a lavorare con Jade e il suo team all’inizio del 2021, quando erano sul punto di annunciare la formazione di Haven Studios. Sin dal primo momento siamo stati ispirati dalla visione di Haven sulla creazione di un’esperienza multigiocatore moderna che riunisca i giocatori in modi positivi e significativi. Abbiamo avuto fiducia nelle loro competenze tecniche e creative in grado di realizzare un progetto così ambizioso e siamo stati entusiasti di investire nel loro percorso di sviluppo di una nuova IP originale per PlayStation. Lo scorso anno abbiamo avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con Haven e siamo rimasti colpiti dalla crescita e dai progressi dello studio. Quindi oggi, quasi in concomitanza con l’anniversario della nostra partnership ufficiale, è particolarmente emozionante accoglierli formalmente nella famiglia PlayStation. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per Haven Studios.

Sono state le parole firmate da Hermen Hulst sul PlayStation Blog ufficiale. La stessa Jade Raymond ha rilasciato un comunicato stampa in cui afferma di essere molto felice dell'accordo raggiunto definendo il tutto come solo l'inizio di una meravigliosa avventura che toccherà più generazioni di videogiochi.