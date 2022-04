Sony pronta ad acquisire From Software, secondo un esperto di mercato

Non è la prima volta che si parla della possibile acquisizione di From Software da parte di Sony PlayStation, ma questa volta la voce arriva da una fonte decisamente affidabile.

Il Dr. Serkan Toto, CEO di Kantan Games, agenzia di consulenza per l'industria dei videogiochi con sede a Tokyo, sostiene infatti che lo sviluppatore di Demon's Souls, Dark Souls ed Elden Ring sia un grosso candidato per una fusione/acquisizione con Sony.

PlayStation acquista From Software? Cosa dicono le indiscrezioni

Come si diceva in apertura, non è la prima voce di corridoio che ci giunge in questo senso. Dell'acquisizione di From Software da parte di Sony si parla in realtà da diverso tempo, con i rumor che si sono intensificati nelle ultime settimane, anche a causa di un pesce d'aprile che ha creato un po' di scompiglio.

I rapporti tra le due compagnie sono ottimi da diverso tempo: dalla collaborazione per il primo Demon's Souls in epoca PlayStation 3, rimasto esclusiva Sony e tornato di recente con un remake per PlayStation 5, a quella per Bloodborne, considerato ad oggi uno dei migliori titoli in assoluto per PlayStation 4.

Ad oggi, l'80% delle quote di From Software è posseduto dal publisher giapponese Kadokawa, che nel 2014 mise in piedi quello che fu uno degli affari più importanti nella storia del videogioco per una valutazione complessiva di circa 30 milioni di dollari.

L'affare per Sony non pare essere semplice, soprattutto dal punto di vista economico, ma l'ottimismo della fonte lascia pensare che qualcosa potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Del resto, la compagnia giapponese ha annunciato l'arrivo di nuove acquisizioni in futuro: quella di From Software potrebbe essere la ciliegina sulla torta.