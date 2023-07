Sony A7 III: ancora oggi è LEI è la miglior fotocamera mirrorless da comprare

Oggi vi parliamo di una fotocamere eccezionale uscita sul mercato nel 2018 ma ancora oggi molto valida e apprezzata dai Videomaker e fotografi di tutto il mondo. Si chiama Sony A7 III ed è una mirrorless di fascia alta che offre prestazioni straordinarie e una qualità d’immagine sorprendente. Con un sensore full-frame, un sistema di messa a fuoco avanzato e una gamma di funzionalità innovative, questo prodotto ha conquistato il cuore degli appassionati e dei professionisti. Su Amazon, con ottica zoom kit 28-70, la pagherete solo 1965,00€, spese di spedizione incluse. Se l’importo vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis.

Sony A7 III: non lasciatevela sfuggire

La Sony A7 III vanta un sensore CMOS full-frame da 24,2 megapixel, che offre una risoluzione elevata e una sensibilità eccezionale alla luce. Grazie alla sua ampia gamma dinamica e ai bassi livelli di rumore, questa camera è in grado di catturare dettagli incredibili e immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua capacità di gestire il low light in modo accurato la rende una scelta ideale per fotografia paesaggistica, ritratti e fotografia di viaggio ma anche per i videomaker che operano in set non costruiti o fanno reportage e documentari. È dotata di un sistema di messa a fuoco automatica ibrido a 693 punti che copre circa il 93% dell’intera area dell’immagine; segue i soggetti in movimento con facilità e di ottenere scatti nitidi anche nelle situazioni più impegnative. Inoltre, con la funzione Eye AF può rilevare e tracciare automaticamente gli occhi del soggetto, garantendo ritratti perfettamente a fuoco.

Grazie al potente processore d’immagine BIONZ X, fornisce prestazioni elevate e una velocità di scatto impressionante. Con un’ottima gestione del rumore, un intervallo di ISO esteso fino a 204.800 e una velocità di scatto continuo di 10 fotogrammi al secondo, è perfetta per la fotografia d’azione e lo scatto di soggetti in movimento.

Come anticipato, non delude nemmeno nel reparto video. È in grado di registrare video in 4K a 60 fps o video Full HD a 120 fps, offrendo la flessibilità di acquisire sequenze ad alta definizione e rallentate. La stabilizzazione dell’immagine integrata a 5 assi garantisce video fluidi e privi di sfocature, anche senza l’uso di un treppiede. Con un corpo resistente agli agenti atmosferici e una batteria ad alta capacità, può affrontare sfide fotografiche anche in condizioni avverse. Costa 1965,00€ con l’obiettivo 28-70mm incluso nel prezzo; la trovate su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.