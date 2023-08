Sony A7 C: la più versatile, oggi la paghi pochissimo su Amazon

Oggi ti parleremo della Sony A7 C, una fotocamera che unisce la versatilità delle mirrorless full-frame alle dimensioni compatte tipiche delle camere APS-C: è un prodotto che fornisce prestazioni avanzate a un prezzo allettante. Pensa, è attualmente disponibile su Amazon a soli 1591,96€, spese di spedizione incluse. Se sei alla ricerca di un gadget versatile, adatto sia alle foto che ai video, questa camera farà al caso tuo ma non pensarci troppo; potrebbe andare a ruba o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve. La consegna sarà celere e immediata e avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Infine, potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Sony A7 C: compatta ma potentissima

La Sony A7 C è un chiaro esempio di come “nella botte piccola ci sia il vino buono”; è una camera compattissima e piccolissima. Sembra quasi un prodotto entry level da poche centinaia di euro, e invece è un mostro di potenza costruito con cura e con materiali nobili. Sotto la scocca sfoggia un sensore full-frame da 24,2 megapixel, che offre una straordinaria qualità dell’immagine. La sua dimensione contenuta la rende ideale per i fotoamatori o i professionisti che desiderano un articolo performante che stia bene in tasca.

È dotata di un sistema di autofocus ibrido avanzato con 693 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase, riesce perfino a tracciare soggetti in movimento con una precisione straordinaria. Il sistema a rilevamento occhi e a rilevamento di soggetti aiuta a mantenere i soggetti nitidi e ben focalizzati, garantendo risultati fotografici di alta qualità. La gamma ISO estesa, che arriva fino a 204800, permette di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, aprendo la porta a nuove opportunità creative.

Questa non è solo una macchina fotografica, ma è anche una videocamera professionale. Gira video in 4K con un’ampia gamma dinamica, cattura dettagli e colori sorprendenti ed è stabilizzata, così potrai utilizzarla a mano libera senza l’ausilio di un gimbal. Inoltre, avrai accesso alla modalità S-Log3 che ti permetterà di regolare l’elaborazione dell’immagine in post-produzione. È una bellissima offerta: su Amazon è disponibile a soli 1591,96€, con le spese di spedizione incluse. Non lasciartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.