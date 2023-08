Sony A6400L: la fotocamera per iniziare, OGGI in super sconto

La Sony A6400L è una mirrorless APS-C che combina caratteristiche di alto livello con un prezzo competitivo; si distingue per la sua versatilità e qualità. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 901,21€ per la versione con kit standard 16-50, con un ulteriore coupon di 50€ da applicare al checkout: questa è un’opzione allettante per i fotoamatori e per chi sta iniziando ad entrare nel mondo della fotografia o del videomaking.

Sony A6400L: le sue caratteristiche

La Sony A6400L è dotata di un sensore APS-C da 24,2 megapixel, che offre una combinazione ideale di risoluzione e qualità dell’immagine. Il sistema di autofocus a rilevamento di fase con 425 punti di messa a fuoco offre una copertura ampia e rapida, ideale per catturare soggetti in movimento e ottenere immagini nitide in una varietà di condizioni. Questa non è solo una fotocamera, ma anche una potente videocamera. È in grado di registrare video in 4K di qualità cinematografica (anche con profilo S-Log 2 attivo). La tecnologia avanzata di stabilizzazione dell’immagine garantisce video fluidi e stabili, anche quando si girano clip in movimento o senza l’ausilio di un treppiede.

La funzione di messa a fuoco automatica in tempo reale è altrettanto utile nell’ambito video, visto che consente di mantenere soggetti nitidi e ben focalizzati durante la ripresa. È una macchina perfetta per chi si sta avvicinando al mondo dei video.

La versione con kit standard 16-50 è disponibile al prezzo di 901,21€, che include anche le spese di spedizione. Inoltre, c’è un ulteriore coupon di 50€ che può essere applicato al momento del pagamento, riducendo ulteriormente il prezzo finale. In definitiva, costa solo 851,21€. Mica male se considerate che ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata; inoltre si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

