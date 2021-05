I cuffioni wireless Sony WH-CH510 sono la soluzione che cerchi se desideri qualità e prezzo contenuto. Infatti, ora da Amazon risparmi il 30% e li porti a casa a 34,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sony: cuffioni wireless in super offerta su Amazon

Un design sobrio, che rende questo wearable perfetto da usare in qualsiasi situazione: dallo sport, al relax sul divano. Dotati di chip Bluetooth, potrai collegarli a qualsiasi dispositivo compatibile per godere di musica di ottima qualità.

Tuttavia, è evidente che si tratta di dispositivi pensati principalmente principalmente per l’utilizzo in abbinata allo smartphone. Infatti, a bordo dei cuffioni c’è anche un microfono, che ti permetterà di parlare al telefono senza doverli scollegare se arriva una chiamata mentre ascolti la musica. Naturalmente, proprio questa caratteristica li rende perfetti per eseguire videochiamate sfruttando PC e tablet.

Non mancano tre comodissimi pulsanti per gestire la riproduzione musicale (brani e volume) senza dover usare il device al quale hai collegato il wearable.

Per portare a casa questi cuffioni wireless Sony WH-CH510 a 34€ appena, tutto quello che devi fare è completare l’ordine prima che le scorte finiscano.

