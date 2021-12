Sonos: arriva il supporto Dolby Atmos su Amazon Music

Se avete un impianto Sonos in casa e siete utenti di Amazon Music quest'oggi c'è un'ottima novità per voi: Sonos abilita il supporto alle tracce audio di Amazon Music in qualità Ultra HD e Dolby Atmos. Infatti, dopo aver installato il nuovo aggiornamento firmware per gli speaker Sonos, gli utenti muniti di un account Amazon Music noteranno la comparsa di tre nuovi badge a dimostrare la tipologia di qualità audio attualmente in riproduzione.

Sonos supporta le tracce Amazon Music in qualità Ultra HD e Dolby Atmos

Come si può osservare nell'immagine di esempio sottostante, il brano mostra il badge Ultra HD proprio a sottolineare il supporto alla riproduzione audio in alta qualità. I tre badge saranno presenti durante l'ascolto di brani a qualità HD (lossless a 16-bit), a qualità Ultra HD (lossless a 24-bit) e Dolby Atmos.

“Mentre alcuni aspetti di ciò che costituisce l'audio ad alta risoluzione sono chiaramente definiti, altri lo sono meno. E man mano che il settore si evolve, i servizi di streaming applicano i propri termini per indicare i loro livelli di riproduzione a qualità più elevata“, si legge nella nota pubblicata da Sonos in cui viene anche spiegato cosa si intende per audio ad alta risoluzione.

Gli unici speaker Sonos a supportare la riproduzione audio a qualità Ultra HD e Dolby Atmos con Amazon Music sono i seguenti:

Amp

Arc

Beam (entrambe le generazioni)

Connect (solo 2a generazione)

Connect:Amp (solo 2a generazione)

Five e Play:5 (solo 2a generazione)

Move

One

One SL

Port

Roam

Sub (tutte le generazioni)

Symfonisk Bookshelf

Symfonisk Table Lamp

L'azienda dichiara che nel prossimo futuro farà in modo di supportare la riproduzione audio ad alta qualità anche per altri servizi di streaming audio.

Se siete interessati alla funzionalità, vi consigliamo di acquistare su Amazon lo speaker Move a 399 euro. Si tratta di un ottimo prodotto, ideale anche per l'ascolto in movimento, con pieno supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant.