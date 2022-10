Sonoff MiniR2: tre dispositivi ad un prezzo mai visto

La domotica giorno dopo giorno fa passi da gigante, mettendo a disposizione di tutti noi soluzioni estremamente comode, sicure e sempre più economiche. Tra i pionieri della domotica casalinga, sicuramente non possiamo non menzionare Sonoff, azienda leader che da sempre sforna prodotti estremamente tecnologici e facili da utilizzare.

Oggi vogliamo parlarvi del Sonoff MiniR2, in grado di domotizzare in maniera semplice e quanto mai efficace la vostra abitazione o il vostro ufficio. Sul sito ufficiale TomTop, tra l’altro, potrete acquistare tre dispositivi con uno sconto del 67%. Ma pensate che fosse tutto? Invece no, perché potrete anche beneficiare della spedizione direttamente dal magazzino italiano.

Sonoff MiniR2: di cosa si tratta?

Il non plus ultra dell’automazione, si tratta di dispositivi che si incassano a parete o che, in alternativa, possono anche funzionare con uno switch esterno. Sono prodotti che permettono, essenzialmente, di gestire e automatizzare il carico collegato al dispositivo.

Una volta installato il prodotto, potrete per esempio utilizzare l’App dedicata Sonoff per accendere o spegnere il dispositivo connesso. Potrete oppure creare delle routine, per esempio accendere e spegnere il carico ad un orario da voi indicato. Le possibilità sono davvero molteplici, anche perché questo Sonoff MiniR2 è completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Ciò significa che, comodamente dal divano, potrete per esempio decidere di accendere delle luci piuttosto che la macchina del caffè.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, questo dispositivo utilizza il classico protocollo Wi-Fi 2.4 GHz e le dimensioni fisiche sono di 42,6 x 42,6 x 20 mm.

Un’offerta imperdibile su TomTop

Come vi ho già anticipato qualche riga più sopra, sulla pagina ufficiale di TomTop c'è ancora in corso un'offerta veramente imperdibile. Si tratta infatti di una promozione che vede coinvolti ben tre dispositivi Sonoff MiniR2 ad un prezzo scontato del 67% beneficiando, tra l'altro, della spedizione direttamente dal magazzino italiano.

