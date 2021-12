Sonic Frontiers: UFFICIALE, arriva nel 2022

Sonic Frontiers arriverà per le vacanze 2022; è appena stato annunciato ed è il nuovo capitolo in 3D dedicato al riccio più veloce della storia.

Sonic Frontiers sarà un open world?

La casa produttrice sta ancora realizzando un altro gioco in 3D: si chiamerà Sonic Frontiers, che è stato annunciato ufficialmente con un'anteprima super esclusiva mostrata ai The Game Awards 2021.

Originariamente mostrato all'inizio del 2021 come parte della celebrazione del 30° anniversario di Sega per il franchise del riccio, Sonic Frontiers è il primo nuovo gioco dall'uscita del tanto diffamato Sonic Forces nel 2017 (che a sua volta era stato annunciato per celebrare il 25° anniversario del franchise).

Sega non ha mostrato un vero sguardo al gameplay del videogioco, che non dovrebbe arrivare fino alle vacanze del 2022, ma lo studio sta promettendo “libertà ad alta velocità in zone aperte“, che potrebbe indicare livelli con più spazio da esplorare oppure, più semplicemente, che sarà un “open world”.

Il trailer sembra decisamente avere un'atmosfera in stile Breath of the Wild, con scene dove il protagonista si affaccia su vasti paesaggi, ma dovremo aspettare una rivelazione del gameplay adeguata per vedere quanto sia grande la portata di Sonic Frontiers.

E a differenza del popolarissimo Sonic Mania, che era un vivace titolo 2D pixelato nella stessa vena dei titoli originali Sega Genesis, il nuovo Frontiers segnerà l'ultimo tentativo di Sonic Team di rivitalizzare l'era moderna del franchise, che ha faticato a trovare un successo .

La compagnia ha recentemente rilasciato un remaster di Sonic Colors all'inizio di quest'anno; questo è considerato uno dei migliori giochi moderni, quindi si spera che Frontiers possa sfruttare quel successo invece di tornare ai minimi storici avuti con Forces. Sarà rilasciato su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S durante le festività natalizie del 2022.

