Sonic Frontiers per PS4 e PS5 a 34 euro: è ancora PAZZO Black Friday

Continuano le pazze offerte Amazon per il Black Friday 2022, ma fa in fretta perché sono davvero le ultime ore per approfittarne. In questo caso parliamo di Sonic Frontiers: le versioni PS4 e PS5 possono essere tue a soli 34 euro, grazie al doppio sconto applicato sul prezzo di lancio. Ti basta completare l’ordine infatti per ricevere un ulteriore sconto automatico al checkout. Con la spedizione Prime riceverai la tua copia nel giro di pochissimo.

Sonic Frontiers: il ritorno dell’amato porcospino blu è in sconto

Sonic Frontiers è il nuovissimo capitolo della storica serie SEGA che si contraddistingue per un impianto open world curato e dettagliato. Nei panni del famoso porcospino blu abbiamo la possibilità di sfrecciare attraverso cinque isole piene di foreste, spumeggianti cascate, torridi paesaggi desertici e molto altro ancora.

Apprezzato dalla critica e dagli appassionati, questo nuovo gioco di Sonic ti offre la massima libertà d’azione: puoi seguire la storia principale, scoprire missioni secondarie, risolvere enigmi, scalare enormi strutture, andare a pesca, parlare con i personaggi non giocanti e molto altro ancora.

Un episodio che ha riportato in auge una saga storica, a volte sfortunata con gli ultimi episodi, specie se 3D, ma che in questo caso non ha affatto deluso le attese. Non ti rimane che approfittare dello sconto del Black Friday: Sonic Frontiers, appena uscito, può essere tuo a soli 34 euro. Occasione irrinunciabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.