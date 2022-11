Sonic Frontiers per Nintendo Switch: SBRIGATI, lo paghi solo 37,97€

Uno dei più belli videogame di sempre a tema Sonic è in super sconto su Amazon. No, non parliamo di un videogioco qualsiasi, ma dell’ultima uscita sul mercato (8 novembre 2022): Sonic Frontiers. Questo capolavoro oggi è in super sconto su Amazon a soli 37,97€ con spese di spedizione gratuite incluse. Il regalo perfetto da fare agli amanti del porcospino blu.

Sonic Frontiers: il capolavoro open world di SEGA

Ammettiamolo: non abbiamo mai visto un simile videogioco di Sonic. Questo open world darà ai giocatori una possibilità pressoché infinita di esplorazione. Si potranno esplorare tutti i mondi in ogni singolo spazio, anfratto e ogni luogo celerà un mistero al suo interno.

I videogiocatori saranno chiamati a sfrecciare alla velocità della luce attraverso cinque isole piene di foreste, cascate, paesaggi mozzafiato e desertici. Ci saranno sempre tante sfide nuove e segreti da scoprire. Non di meno, si avrà accesso ad un senso di libertà senza eguali; il porcospino corre più libero e veloce che mai e si dovranno affrontare grossi mostri e nemici, risolvere enigmi, incontrare nemici e volti amici.

In più, ci si dovrà mettere alla prova all’interno del Cyber Spazio: qui ci si imbatterà nel classico e inimitabile stile di Sonic con il suo classico platforming 3D.

In più, le Starfall Islands ospitano tantissime creature nuove mai viste prima. C’è un inedito sistema di battaglia per combattere in maniera frenetica ma anche strategica e poi con la Cyber loop si potranno sconfiggere titani dalle dimensioni sovraumane.

Insomma: l’avventura vi attende. Non lasciatevela sfuggire e non perdete l’occasione di comprare oggi il regalo di Natale per i vostri cari. Con Sonic Frontiers l’unico limite sarà la fantasia. Ore ed ore di gioco per un capolavoro meraviglioso. A soli 37,97€ dovete comprarlo subito, prima che finisca la promozione speciale del Black Friday.

