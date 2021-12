Sonic Frontiers ha già una data di uscita, secondo un rumor

Sonic Frontiers è stato uno degli annunci più interessanti dei recenti Game Awards 2021. E adesso potremmo già avere un periodo di lancio.

L'account Twitter “PlayStation Game Size“, solitamente molto affidabile, ha scoperto dai database PlayStation che il gioco sarebbe previsto in uscita il 15 novembre 2022. Potrebbe trattarsi di una data “placeholder”, ovvero una indicazione provvisoria in attesa di cambiarla con quella ufficiale: il periodo di lancio potrebbe però coincidere.

🚨 According To Playstation Database , Sonic Frontiers Coming November 15th 2022



🟨 Maybe it's Just Place-Holder !



🟧 #PS5 #Sonic pic.twitter.com/DWiKZqCjLE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Lo sviluppatore giapponese aveva confermato in sede di annuncio che la finestra di commercializzazione prevista è quella relativa alle festività dell'anno prossimo: inoltre, per dare ulteriore supporto al rumor, anche gli altri capitoli principali della serie Sonic sono stati lanciati a novembre.

Sonic Frontiers, scopriamo l'atteso open world di SEGA

In attesa quindi di saperne di più, anche se l'impressione è che per eventuali conferme dovremo aspettare ancora qualche mese, ricordiamo che Sonic Frontiers è forse uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati nella storia del franchise del porcospino blu.

Il gioco promette infatti di essere un action adventure open world, dallo stile estetico molto simile a quello adottato da The Legend of Zelda: Breath of The Wild per Nintendo Switch. La differenza sostanziale sarà data dal protagonista, che potrà muoversi tra le varie ambientazioni ovviamente con la sua proverbiale velocità.

Da quello che sappiamo, inoltre, nel corso della storia dovremmo avere l'opportunità di sbloccare e potenziare delle abilità specifiche, esattamente come accade in un tipico action-RPG. Non sembra comunque che in questo gioco avremo una forte impronta dal punto di vista ruolistico.

Sonic Frontiers è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il debutto è atteso per la fine del 2022: sarà davvero a novembre? Lo scopriremo.