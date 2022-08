Solo su eBay puoi acquistare la STUPENDA Xiaomi Mi Smart Band 6 a 29€

Solo con questa offerta di eBay hai la possibilità di mettere le mani sulla validissima smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 al prezzo più economico di tutto il web: ad appena 29€, infatti, il fitness tracker del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Piccola, leggera, impermeabile e con cinturino antibatterico, il fitness tracker di Xiaomi è una sorpresa continua. Non solo ti permette di gestire rapidamente (e intelligentemente) le notifiche in arrivo dal tuo smartphone, supporta sia Android che iOS, ma è anche a tua disposizione per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e l’attività fisica.

La validissima Xiaomi Mi Smart Band 6 crolla di prezzo su eBay: affare da non perdere

Frontalmente è presente un bellissimo display AMOLED a colori e ad altissima risoluzione, mentre sul retro il sensore HR registra costantemente e in maniera precisa il battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo) e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Sempre a tua disposizione per tracciare le statistiche più importanti durante gli allenamenti in palestra con le 30 modalità fitness supportate, la batteria integrata ti assicura fino a 14 giorni di utilizzo a fronte di una singola ricarica.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la validissima smartband di Xiaomi fintanto che puoi acquistarla su eBay al prezzo più basso e conveniente sul web. Ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.