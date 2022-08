Solo su Amazon Samsung Chromebook Go al 51% di sconto, che FOLLIA

Inutile girarci attorno: l’offerta Amazon di oggi sull’ottimo Samsung Galaxy Chromebook Go è qualcosa di incredibile con il 51% di sconto. Ad appena 195€, infatti, il validissimo Chromebook del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per assicurarti un utilizzo sempre appagante ma a un prezzo considerato da tutti come quasi regalato.

Realizzato con materiali di buon livello, il notebook di Samsung dispone di un bel pannello LED da 14” ad alta risoluzione con buoni angoli di visuale, colori ben contrastati e una luminosità omogenea.

Samsung Galaxy Chromebook Go crolla del 50% su Amazon: follia incredibile

Sotto il cofano il mix Chrome OS + processore Intel super ottimizzato ti permette di utilizzarlo per ogni tipo di task senza alcun limite: ci navighi senza problemi in rete, puoi utilizzarlo per chattare con i tuoi amici, guardare video, ascoltare musica oppure modificare al volo un documento di lavoro.

Costantemente protetto da virus e malware, il Chromebook di Samsung monta una batteria che ti assicura fino a 12 ore di utilizzo senza interruzioni a fronte di una singola carica; le tante porte di collegamento sono a tua disposizione per collegare tutti gli accessori di cui hai bisogno.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il Chromebook di Samsung fintanto che puoi acquistarlo su Amazon con l’incredibile sconto del 50%. Se lo acquisti oggi ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.