SOLO OGGI Redmi Pad SE è tuo a 159€ sul Mi Store

Un’occasione unica ti sta aspettando solo oggi sul Mi Store. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi Pad SE. Dotato di 4GB di RAM e 128GB di ROM, oggi è in offerta a un prezzo incredibilmente basso. Acquistalo a soli 159,90€, invece di 219,90€.

Ti consigliamo di essere veloce perché questo sconto sta andando a ruba! Inoltre, se sei un nuovo utente, puoi approfittare del Coupon 10€! La consegna gratuita è inclusa e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Redmi Pad SE: oggi costa niente sul Mi Store

Se sei alla ricerca di un buon tablet, dal design moderno e dalle prestazioni eccellenti, allora la risposta la trovi sul Mi Store. Solo per oggi il Redmi Pad SE è in offerta a soli 159,90€. Un’occasione imperdibile viste le caratteristiche premium di questo tablet.

Il display da 11 pollici con tecnologia Eye Care Full HD+ assicura una visione coinvolgente e immersiva senza compromettere la salute dei tuoi occhi. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, l’esperienza di navigazione e gaming è estremamente fluida.

Dotato di quattro altoparlanti, con supporto Dolby Atmos, garantisce un coinvolgimento audio pazzesco. La batteria da 8000 mAh è pazzesca così come il processore Qualcomm Snapdragon a 6nm. Acquistalo adesso a soli 159,90€, invece di 219,90€, solo per oggi.