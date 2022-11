Solo iPhone 15 Pro e Pro Max supporteranno l'alta velocità con USB Type-C

Solo i nuovi modelli di iPhone 15 Pro e Pro Max disporranno dell’alta velocità con la connessione USB Type-C. Questo implica che le iterazioni basiche non vanteranno le ultime tecnologie in materia di ricarica. A riportarlo è il noto analista di Apple Ming-Chi Kuo. C’è da dire che non viene menzionato il modello Ultra di cui si parla da tempo; questo device sarà forse il primo fullwireless della compagnia, magari dotato di sola ricarica MagSafe?

iPhone 15 Pro: cosa sappiamo sulla ricarica?

Proprio ieri abbiamo fatto un interessante “recap” di tutte le ultime informazioni inerenti il prossimo top di gamma di casa Apple. Oggi apprendiamo che tutti i modelli di iPhone 15 avranno la porta USB Type-C e non godranno più della Lightning Port, come si sapeva da tempo. Tuttavia, le velocità di trasferimento più alte saranno un’esclusiva delle versioni Pro e Pro Max. In poche parole, iPhone 15 e 15 Plus avranno la USB-C 2.0.

(5/7)

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022

L’analista dell’azienda ha dichiarato che la velocità sarà notevolmente superiore sui modelli Pro e che ci sarà il supporto alla USB 3.2 o alla tecnologia Thunderbolt 3. Così facendo, i device saranno in grado di passare dati via cavo in pochissimo tempo. Giusto per contestualizzare l’informazione: ad oggi la USB 2.0 è limitata a 480 Mb/s, mentre la 3.2 arriva a 20 Gb/s.

A causa della normativa europea, Apple sarà costretta ad abbandonare la porta proprietaria in favore dello standard unico USB Type-C ma la Legge non fa riferimento alle velocità delle connessioni perciò su questo la compagnia avrà “campo libero”.

L’offerta del giorno

Nelle notizie correlate vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in una promozione fantastica relativa ad iPhone 13 da 128 GB e in colorazione verde. Il device si porta a casa con soli 799,99€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. Lo smartphone è ancora attualissimo, perciò non perdete tempo e fatelo vostro adesso prima che finiscano le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.