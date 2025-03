Solo 99,99 euro per questa soundbar RETROILLUMINATA in doppio sconto Amazon

Oggi c’è una fantastica occasione su Amazon e protagonista è una soundbar certamente unica nel suo genere: dotata di 5.0 canali e con una specialissima retroilluminazione RGB, e persino un design modulare, puoi acquistarla a soli 99,99 euro invece di 141,99. Per averla a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi nella pagina prodotto.

Soundbar 5.0 canali con RGB: le caratteristiche

La ULTIMEA Apollo S70 è una soundbar con configurazione 5.0 canali, design modulare e illuminazione RGB, che aggiunge un effetto scenografico oltre a migliorare il suono della tua TV.

I 5 driver full-range integrati offrono un suono bilanciato e potente, con dialoghi chiari e nitidi e un’ottima separazione dei canali. Per ottenere bassi più profondi, avrai la facoltà di collegare un subwoofer esterno.

Il design modulare è la genialata che ti aiuta ad adattarla alla disposizione della tua stanza: potrai sostanzialmente dividerla per creare un effetto audio ancora più ampio o comunque nel modo che preferisci. Il sistema di illuminazione RGB con 6 modalità preimpostate e milioni di colori personalizzabili non è una cosa che si vede spesso in questo genere di prodotti: le luci si sincronizzano con la musica, creando un’atmosfera da discoteca o un effetto rilassante mentre guardi un film.

Tutto questo può essere gestito facilmente tramite l’app Ultimea Smart, con cui puoi anche regolare ben 121 modalità EQ preimpostate e personalizzare il suono con impostazioni a 10 bande.

Chiudendo con la connettività, la soundbar ti mette a disposizione bluetooth 5.3, HDMI-ARC, ottico, AUX e il supporto per il montaggio a parete, rendendola versatile per qualsiasi ambiente. Per un suono potente, nitido e avvolgente, e un tocco di stile, acquistala adesso a soli 99,99 euro invece di 141,99 applicando il coupon sconto in pagina.