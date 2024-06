Solo 81€ per il MICROONDE (con GRILL) di Panasonic!

Il tanto desiderato microonde sta finalmente per approdare nella tua cucina ed è tutto merito dello sconto Amazon. Con un ribasso del 25%, infatti, potrai portare a casa l’ottimo Panasonic NN-K10JW, dotato anche di funzione grill. E spenderai solo 81,99€!

Tutte le caratteristiche del microonde Panasonic

Il microonde di Panasonic è dotato di una potenza di 800 W con cinque impostazioni che ti garantiranno di scegliere il livello più adatto alle tue necessità. Ma la vera chicca è il grill al quarzo da 1000 W che rende questo microonde ideale anche per tostare pane, grigliare verdure e preparare altri piatti che richiedono una finitura croccante. E da non tralasciare è la griglia circolare inclusa, perfetta per innumerevoli preparazioni.

Con le due manopole potrai selezionare con precisione la potenza e il tempo di cottura, rendendo il tutto semplice anche per chi non è esperto in cucina.

Inoltre, le sue misure di appena 26 cm in altezza, 44 cm in larghezza e 33 cm in profondità fanno sì che non risulti ingombrante per il piano di lavoro.

Infine, sul sito Experience Fresh puoi trovare numerose idee gustose per sfruttare al massimo le capacità del tuo microonde. Dalle ricette più semplici a quelle più elaborate, avrai sempre nuove ispirazioni per stupire te stesso e i tuoi ospiti con piatti super ricercati e veloci da preparare.

Grazie alla sua potenza di 800 W e al grill al quarzo da 1000 W, il microonde di Panasonic risulta perfetto per chi è sempre di fretta, ma non vuole trascurare la qualità di ciò che mangia. Fallo tuo ora che costa solo 81,99€, anziché i classici 109,99€ di litino.