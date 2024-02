Solo 79€ per la POTENTISSIMA soundbar Hisense e il cinema è a casa tua

Hai appena comprato una smart TV e adesso vuoi completare il tuo cinema personale con il suono potente e immersivo? Allora non puoi perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la soundbar Hisense a soli 79,99 euro, invece che 99 euro.

Se possiamo dire che il prezzo di listino non era così alto, con questo ulteriore sconto del 19% è da prendere senza nemmeno pensarci un secondo. E in un attimo traforami il salotto di casa tua in un cinema spendendo pochissimo.

Soundbar Hisense: compatta, potente ed economica

Sono queste 3 le caratteristiche principali di questa soundbar, il suo design ultra compatto che ti permette di metterla ad esempio sotto la TV. Il suo audio potente da 120 W che fa esplodere il suono che rimbalza sulle pareti e ti arriva da ogni direzione per un’esperienza coinvolgente. E il prezzo davvero ai minimi termini.

Potrai collegare i tuoi dispositivi come smartphone e tablet tramite il Bluetooth o la TV con il cavo HDMI. Inoltre in confezione trovi il telecomando che ti permette di modificare le varie impostazioni, il volume e tanto altro.

Fai alla svelta perché questa è sicuramente una promozione destinata a scadere presto. Quindi prima che finisca vai su Amazon e acquista la tua soundbar Hisense a soli 79,99 euro, invece che 99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.