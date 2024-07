Solo 71€ per questo POTENTE ventilatore a torre: doppio sconto pazzesco

Stanco dell’afa estiva? Oggi Amazon propone un’offerta imperdibile su un ottimo ventilatore a torre. Potentissimo, moderno e silenzioso. Normalmente questa soluzione del brand Senmeo la pagheresti circa 120€, ma oggi può essere tua ad appena 71€, grazie ad un super sconto 34% a cui si aggiunge un ulteriore coupon sconto del 10%.

Misurando 55 cm di altezza, il Senmeo utilizza una tecnologia senza pale che garantisce un flusso d’aria uniforme e sicuro. La mancanza di pale non solo riduce il rumore, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione del dispositivo.

Il ventilatore è dotato di un telecomando che consente di controllare tutte le funzioni a distanza, rendendo l’uso molto comodo. Con otto impostazioni di velocità, è possibile scegliere il livello di ventilazione desiderato, che varia da una brezza leggera a un flusso d’aria più intenso. Inoltre, la funzione di oscillazione a 90 gradi assicura una distribuzione uniforme dell’aria in tutta la stanza, migliorando l’efficacia della ventilazione.

Il timer integrato consente di programmare lo spegnimento automatico fino a 9 ore: puoi ad esempio far sì che si spenga da solo poco dopo che sei andato a dormire. Il display a LED fornisce informazioni chiare e facilmente leggibili sulle impostazioni correnti del ventilatore, inclusa la velocità e il timer.

Progettato per funzionare in modo estremamente silenzioso, il ventilatore è perfetto per l’uso in ambienti dove il rumore deve essere minimo, come nelle camere da letto o negli uffici. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo ad un prezzo imbattibile!