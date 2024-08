Solo 70,99€ per questo OTTIMO mini proiettore 4K in offerta su Amazon

Questo ottimo mini proiettore 4K è disponibile su Amazon ad appena 70,99 euro rispetto al prezzo precedente di 89,99 euro. Un prezzo ridicolo, per un dispositivo versatile e compatto, ideale per creare un’esperienza di home cinema ovunque.

Questo proiettore supporta una risoluzione nativa Full HD 1080p con capacità di riproduzione 4K, offrendo immagini nitide su schermi fino a 200 pollici. La funzione di rotazione a 180° consente di proiettare su pareti e soffitti, rendendolo perfetto per ambienti domestici o per proiezioni all’aperto.

Equipaggiato con WiFi 6 dual-band, garantisce una connessione stabile e fluida, mentre il supporto per Airplay e Miracast permette di collegare facilmente dispositivi iOS e Android. Gli altoparlanti integrati da 5W con sistema HiFi offrono un audio chiaro e potente, ma è possibile collegare anche altoparlanti esterni tramite Bluetooth 5.0 per un’esperienza sonora migliorata.

Un’altra caratteristica che merita una menzione è la correzione automatica del Keystone, che facilita l’allineamento dell’immagine anche se il proiettore non è perfettamente perpendicolare alla superficie di proiezione. Con una luminosità di 8000 lumen e un rapporto di contrasto 10000:1, il proiettore è in grado di fornire immagini vivide e dettagliate, anche in ambienti con illuminazione non ideale.

Ma oggi il suo punto di forza più grande è proprio il prezzo. Ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta strepitosa: acquistalo ora per averlo ad appena 70,99€.