Solo 49€ per la friggitrice ad aria Hisense da 6,3L e fai un upgrade in cucina

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione davvero incredibile e proprio per questo motivo durerà pochissimo. Dunque se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello di Amazon la friggitrice ad aria Hisense a soli 49,90 euro, invece che 119,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto fuori di testa del 58% potrai risparmiare la bellezza di circa 70 euro sul totale. Ma le promozioni non sono finite qui. Infatti se sei abbonata ad Amazon Prime puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 16,64 euro al mese per 3 mesi senza interessi. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Hisense: friggitrice un’aria da 6,3 litri a prezzo shock

È indubbiamente il prezzo a rendere la friggitrice ad aria Hisense uno dei migliori acquisti di oggi, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a un elettrodomestico davvero molto utile che ti permetterà di usare pochissime volte i fornelli. Potrai mettere tutto nell’ampio cestello da 6,3 litri e regolare la temperatura come desideri da un minimo di 80 °C e fino a un massimo di 200 °C.

L’aria che circola all’interno cuoce ogni cibo in modo perfetto, croccante fuori e morbido dentro. Poi cucinare ogni piatto in modo semplice e molto più velocemente. Potrai avvalerti anche degli 8 programmi preimpostati per ricette gustose e senza grassi. Gode di un pratico pannello touch semplice da utilizzare e ha un design estremamente compatto che ti permette di metterla in qualsiasi posto della cucina occupando poco spazio.

Se vuoi fare un vero upgrade in cucina allora non perdere questa straordinaria opportunità. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Hisense a soli 49,90 euro, invece che 119,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.