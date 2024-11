Solo 4,99 euro per questi auricolari JBL con cavo ANTIGROVIGLIO

Prezzo strepitoso su Amazon sugli auricolari JBL T110: una soluzione conveniente e di qualità che può essere tua in sconto a soli 4,99 euro. Una spesa irrisoria per degli auricolari comodi, perfetti per ascoltare la musica in giro e per le tue chiamate a mani libere.

Auricolari JBL: qualità e convenienza

Questi auricolari non rinunciano a nulla e ti offrono il suono JBL Pure Bass con un design compatto e funzionale. Sono dotati di driver da 9 mm per un audio potente e bassi profondi, perfetti per ascoltare la musica in ogni genere di situazione.

La struttura di queste cuffiette è ergonomica e ultraleggera e garantisce comfort anche durante l’uso prolungato. Resistente e pratico è il cavo piatto antigroviglio, con tanto di microfono integrato con cui rispondere facilmente alle chiamate e gestire la musica tramite il comando a un solo pulsante.

All’interno della confezione, insieme agli auricolari troverai dei gommini intercambiabili in tre misure diverse per permetterti di trovare la vestibilità perfetta per i tuoi scopi. Con un jack da 3,5mm sono adatti per qualsiasi tipo di dispositivo dotato di questa uscita: il prezzo di 4,99 euro, infine, li rende un affare da non perdere.