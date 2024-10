Solo 37€ e metti le mani su questo ottimo trapano avvitatore a batteria

Hai deciso di acquistare un trapano senza fili che faccia anche da avvitatore ma non vuoi spendere una marea di soldi? Allora lascia che ti aiuti segnalando ti questa straordinaria promozione. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Si tratta di uno dei prodotti più amati e acquistati su eBay e d’altra parte a questo prezzo non c’è nemmeno da spiegarne le ragioni. Tra l’altro oggi potrai avvalerti di uno sconto del 25% per avere un ulteriore risparmio. E troverai inclusi una bellissima e pratica valigetta consentente diversi accessori per tanti lavori.

Trapano avvitatore a batteria super

Con questo trapano avvitatore a batteria potrai fare tantissimi lavori senza troppi sforzi. È dotato infatti di un’impugnatura maneggevole ed ergonomica con un grip antiscivolo. Possiede una luce a LED molto comoda quando fai dei lavori in angoli bui dove c’è poca visibilità. Ha un potente motore dotato di 25 marce della coppia e due velocità regolabili in modo che potrai scegliere la funzione giusta in base al lavoro che dovrai fare.

Le due batterie che trovi in dotazione sono potenti e hanno un’ottima autonomia che ti consente di lavorare per tutto il tempo che vuoi. Potrai forare anche pareti più spesse e avvitare i immobili in un attimo. Il mandrino è autoserrante e questo ti permette di cambiare velocemente le punte. In confezione trovi una pratica valigia dove potrai mettere all’interno il trapano avvitatore e dove troverai diversi accessori utili.

È chiaro che a questa cifra andrà a ruba perciò devi essere molto veloce. Dunque smetti di leggere e vai su eBay per fare tuo questo straordinario trapano avvitatore a batteria a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.