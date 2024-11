Solo 36€ e puoi avere questo spettacolare mini proiettore Bluetooth

È da un po’ che stai pensando di acquistare un proiettore per guardare film ed eventi sportivi sulla parete gigante del salotto di casa tua? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo mini proiettore Bluetooth a soli 36 euro, invece che 119,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale V7WHIL5M al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo originale del 33%, più un ulteriore sconto di 50% con il coupon e del 5% con il codice promozionale. Il risparmio totale è davvero straordinario, ben 84 euro.

Mini proiettore Bluetooth a prezzo shock

È chiaramente il prezzo a rendere questo mini proiettore Bluetooth uno degli acquisti migliori che puoi fare oggi nella categoria, ma non è l’unica cosa interessante. Intanto, grazie al suo design estremamente compatto e pratico, con un peso di nemmeno 1 kg, puoi portartelo ovunque. E grazie alla tecnologia Bluetooth lo puoi collegare a tutti i dispositivi che vuoi senza nemmeno usare cavi.

Gode di una luminosità eccezionale e supporta la risoluzione FHD a 1080 p per immagini sempre perfette e dai colori intensi e vividi. Potrai facilmente regolare lo zoom per avere una proiezione dell’immagine da un minimo di 30 pollici a un massimo di 200 pollici. Gode anche di altoparlanti stereo integrati per un audio eccellente, senza la necessità di collegare casse aggiuntive. Ed è anche dotato degli ingressi HDMI e USB.

Si tratta di una promozione troppo allettante per durare ancora a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini proiettore Bluetooth a soli 36 euro, invece che 119,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina e di inserire il codice promozionale V7WHIL5M al momento del pagamento. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.