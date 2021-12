Solo 29€ per queste powerline di TP-Link: Internet DECOLLA

Lo so, tendenzialmente il sistema powerline è costoso, ma con le offerte Amazon del momento non serve investire un patrimonio per prendere un kit, fra l'altro del celeberrimo brand TP-Link. Approfittando dello sconto di oggi, porti a casa un sistema che ti garantisce Internet ad alta velocità (fino a 1Gb/s sulla base del tuo contratto) a 29€ circa appena invece di quasi 50€. Completa velocemente l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Powerline TP-Link a prezzo assurdo su Amazon

Una tecnologia, quella di questi prodotti, che permette alla connessione di passare direttamente dalla corrente elettrica. Per questo la configurazione è semplice quanto lo è inserire un dispositivo in una presa. Colleghi una unità al modem (tramite porta ethernet) e l'altra (sempre tramite cavo) al dispositivo dove ti serve avere una connessione a Internet potente e stabile. Può trattarsi del PC, ma anche della TV, della console, del sistema di allarme: nessun limite, oltre alla presenza di un ingresso ethernet.

Le due unità del kit possono essere lontane fra loro fino a ben 300 metri di distanza, purché sullo stesso impianto elettrico. Resterai stupito nell'apprezzare un risultato difficilmente ottenibile con altri sistemi.

Il momento di avere le tue prime powerline, spendendo pochissimo, è adesso. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare con questa promozione TP-Link: completa velocemente l'ordine da Amazon per portarle a casa a 29,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.