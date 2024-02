Solo 259€ per un laptop PAZZESCO con lettore d'impronte: RAM 16GB, SSD 512GB

Un laptop spettacolare, con ampio display da 15,6″, lettore d’impronte digitali e ottima scheda tecnica. In sconto su Amazon, questa macchina – perfetta per la produttività – la porti a casa a 259€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Te l’accaparri in promozione e lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo ottimo portatile equipaggiato con una generosa capacità di memoria RAM da 16GB LPDDR4, che garantisce una rapida velocità di risposta e una gestione multitasking fluida. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o blocchi durante l’utilizzo delle tue applicazioni preferite.

Con uno spazioso SSD da 512GB, avrai ampio spazio per archiviare i tuoi file, documenti, foto e video. Dimentica i problemi di spazio limitato e goditi la libertà di conservare tutto ciò che desideri senza compromettere le prestazioni del tuo laptop.

Una caratteristica davvero sorprendente di questo PC è il lettore d’impronte digitali integrato. Grazie al Touch ID, potrai sbloccare il tuo dispositivo in modo sicuro e rapido, senza dover ricordare password complesse. Basta un semplice tocco per accedere al tuo computer e proteggere i tuoi dati personali.

Non manca un display da 15,6 pollici UHD che offre una risoluzione nitida e dettagliata per un’esperienza visiva coinvolgente. Che tu stia guardando film, lavorando su progetti grafici o semplicemente navigando sul web, sarai immerso in immagini vivide e colori brillanti.

Alimentato dal processore Intel Celeron N5095, questa soluzione offre una potenza di elaborazione affidabile per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Sarai in grado di gestire attività complesse, eseguire programmi e applicazioni senza problemi e goderti un’esperienza informatica senza interruzioni.

Oltre alle specifiche tecniche impressionanti, è dotato di connettività avanzata, inclusi WiFi 5 e Bluetooth 4.0, che ti consentono di rimanere connesso ovunque tu vada. Inoltre, con porte Tipo C e USB 3.0, avrai la flessibilità di collegare dispositivi esterni come unità flash, mouse e tastiere.

