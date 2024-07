Solo 24€ per le CUFFIE da GAMING HyperX con lo sconto del -50%!

Da Amazon arriva una vera e propria bomba a mano per chiunque fosse alla ricerca di cuffie da gaming. Le incredibili HyperX Cloud Stinger II Core, compatibili con tutte le console e il PC, sono proposte a un prezzo da bancarella: solo 24,99€. Il merito è dello sconto del -50%! Scopriamo, ora, tutte le loro peculiarità.

Tutte le caratteristiche delle cuffie da gaming HyperX

Con un peso di soli 275 grammi e i cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto, queste cuffie si distinguono per la loro non eccezionale comodità e per un’ottima cancellazione passiva del rumore. Inoltre, l’archetto regolabile si adatta a qualsiasi forma di testa, assicurando una vestibilità personalizzata e sicura.

Per quanto riguarda la qualità audio, le cuffie sono dotate di driver direzionali da 40mm, che offrono un suono davvero corposissimo. Ovviamente, è possibile parlare anche con i propri amici nei party grazie al microfono ad asta con cancellazione del rumore integrato!

Tutti i comandi audio sono facilmente accessibili poiché posti sul padiglione auricolare, che permettono di regolare il volume e disattivare il microfono senza dover togliere le cuffie.

Infine, la compatibilità multipiattaforma delle HyperX Cloud Stinger II Core le rende utilizzabili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e qualsiasi altro dispositivo dotato di jack audio da 3,5 mm. In pratica le potrai anche utilizzare sul tuo smartphone, come su Nintendo Switch!

Prendi al volo le ottime HyperX Cloud Stinger II Core, risparmiando il -50%, e pagandole solo 24,99€ al posto dei classici 49,99€!