Solo 223€ per il Samsung Galaxy A34 5G: oggi è in offerta con il 44% di sconto

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone di fascia media che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per chi cerca un dispositivo performante senza dover spendere una fortuna. Oggi è in offerta su Amazon a soli 223€, grazie ad un imperdibile sconto del 44% (!) sul suo normale prezzo di listino!

Dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una luminosità massima di 1000 nits e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantisce un’esperienza visiva fluida e luminosa, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali anche sotto la luce diretta del sole​.

Il cuore del Galaxy A34 5G è il chipset MediaTek Dimensity 1080, che assicura prestazioni solide sia per l’uso quotidiano che per attività più intensive come il gaming leggero. Il modello in offerta è equipaggiato con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD​.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-wide da 8 MP e una macro da 5 MP. Le foto scattate con la fotocamera principale risultano dettagliate e ben bilanciate, soprattutto in condizioni di buona illuminazione. La fotocamera frontale da 13 MP offre buone prestazioni per i selfie e le videochiamate.

Tra le altre caratteristiche degne di nota ci sono il supporto alla connettività 5G, la certificazione IP67 per la resistenza a polvere e acqua, e una batteria da 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia, supportata dalla ricarica rapida a 25W​.

Insomma, stiamo parlando di un ottimo device nel segmento dei mid-range, con prestazioni complete ed entusiasmanti sotto praticamente ogni profilo. Non perdere l’occasione di acquistarlo risparmiando: approfitta subito di questa offerta.