Solo 20€ per questi auricolari wireless per lo sport con 50h di audio

Se ti piace ascoltare la musica mentre corri o quando fai palestra o yoga, sono certo che sarai felice di scoprire questa promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi auricolari wireless per lo sport a soli 20,99 euro, invece che 69,99 euro. Per ottenerli a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque in questo momento siamo di fronte a un ribasso del 49% più un ulteriore sconto con il coupon per un risparmio totale di ben 49 euro sul prezzo di partenza. Davvero una promozione coi fiocchi. Fai alla svelta perché è destinata a scadere a momenti.

Auricolari wireless per lo sport con gancetti stabili

La caratteristica principale di queste cuffiette Bluetooth sono i gancetti che avvolgono l’orecchio permettendoti di muoverti senza paura che cadano. Hanno poi degli inserti in silicone che garantiscono il massimo del comfort. Pesano pochissimo e sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7.

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione immediata con i tuoi dispositivi e bassissima latenza. Hanno dei pratici controlli touch che ti permetterono ad esempio di aumentare o diminuire il volume della musica e rispondere alle chiamate con un tocco. E hanno una batteria gigantesca che gli dona un’autonomia di ben 50 ore totali e dalle 8 alle 10 ore con una sola ricarica.

Che stai aspettando? Dato che sei uno sportivo, corri su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless per lo sport a soli 20,99 euro, invece che 69,99 euro. Per ottenerli a questo prezzo ricorda di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

