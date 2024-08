Solo 199€ per questa soundbar Samsung: audio tridimensionale come al cinema

La Samsung Soundbar HW-B650D/ZF Serie B è attualmente in offerta su Amazon a 199€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 329€. Questo modello è una soundbar 3.1 canali che offre una serie di caratteristiche pensate per migliorare l’esperienza audio di film, musica e giochi.

La soundbar HW-B650D è dotata di una potenza totale di 370W, che permette di riempire facilmente una stanza di medie dimensioni con un suono ricco e coinvolgente. Il sistema include un subwoofer da 6,5 pollici che fornisce bassi profondi e potenti, ideali per scene d’azione o musica ad alta intensità.

Una delle funzioni più apprezzate di questa soundbar è la tecnologia Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual, che crea un’esperienza di suono surround tridimensionale senza la necessità di diffusori posteriori aggiuntivi. Questo consente di ottenere un effetto immersivo che ti fa sentire al centro dell’azione, anche se l’audio proviene da un sistema a 3.1 canali​.

Il canale centrale dedicato è progettato per migliorare la chiarezza dei dialoghi, assicurando che ogni parola sia facilmente comprensibile senza dover alzare troppo il volume. Niente più bisbigli, seguire serie TV e film sarà un piacere. La soundbar è dotata di una modalità Adaptive Sound, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’audio in base al contenuto che stai guardando. Che si tratti di un film d’azione o di un documentario, questa funzione adatta automaticamente il suono per migliorare l’esperienza di ascolto​.

A questo prezzo, la Samsung HW-B650D è best buy totale. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito a soli 199€.