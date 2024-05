Solo 191€ per il Samsung Galaxy A25 5G: 40% di sconto sul super entry-level

Il Samsung Galaxy A25 5G è un eccellente smartphone che combina prestazioni solide e funzionalità avanzate. Il tutto ad un prezzo straordinariamente competitivo. Con lo sconto del 40% su Amazon, lo paghi appena 191€. Impossibile trovare un’opzione migliore in questa fascia di prezzo.

Dotato di un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un’esperienza visiva fluida e luminosa.

Il dispositivo è alimentato dal processore Exynos 1280 e supporta 5G, garantendo una connettività veloce e affidabile. Viene fornito con 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1TB. La batteria da 5000mAh assicura un’ottima autonomia, con capacità di durare fino a due giorni con un uso moderato.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore di profondità da 2MP, che permette di catturare immagini dettagliate e video di buona qualità. La fotocamera frontale da 13MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Il Galaxy A25 5G include anche funzionalità come NFC, Bluetooth 5.3 e una porta USB-C. Vale la pena di sottolineare che Samsung promette un supporto software a lungo termine con aggiornamenti regolari. Rimane ancora pochissimo tempo per acquistarlo con un enorme risparmio: non farti scappare questa offerta!