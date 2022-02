Solo 18€ per lo smartwatch più AMATO di Amazon, assurdo

Lo smartwatch con le migliori recensioni sul web? Ti stupirà ma costa appena 18,09€ su Amazon ed è quello che tutti vorrebbero avere al polso. Basta spendere un sacco di soldi per funzioni che in fin dei conti trovi ovunque, questo modellino ne è la prova e lo devi avere a tutti i costi. D'altronde le 5 stelle se l'è meritate, no?!

Non paghi neanche un euro per riceverlo grazie alle spedizioni rapide e gratuite con Prime.

Smartwatch assurdo: costa poco ma è quello che tutti amano

Semplicissimo nell'aspetto, ha un design molto classico che ormai condivide quasi tutto il settore. Grazie a questa sua caratteristica, tuttavia, lo puoi indossare sia su polsi maschili che femminili senza problemi e soprattutto in qualsiasi occasione perché sta bene con tutto.

A tua disposizione ti piazza un display ultra luminoso e a colori che personalizzi come vuoi. Non devi dargli due sguardi per sapere ciò che ti interessa perché alzi il poco e tac: leggi tutto all'istante. Oltre alla semplice data e ora, ti stupisce con ciò che è capace di farti sapere.

Quando lo ricevi a casa, scarichi l'applicazione sullo smartphone e lo colleghi per due motivi: crei un tuo profilo personale su cui tutti i dati vengono salvati e li consulti quando vuoi e poi perché puoi gestire tutte le impostazioni in un battito di ciglia.

Lui non si pone limiti e tu? Grazie ai sensori ultra intelligenti che ha ti regala:

la misurazione della frequenza cardiaca;

il rilevamento della pressione sanguigna;

i livelli di ossigeno nel sangue (saturazione);

(saturazione); un monitoraggio sulle tue ore di riposo;

svariate modalità di allenamento con cui ti dai alla pazza gioia.

Non potevano poi mancare le notifiche smart, la certificazione di impermeabilità e una batteria che dura una settimana intera.

Beh, ora capisco perché lo vogliono tutti.

Cosa aspetti a spuntare il coupon in pagina? Fai tuo questo smartwatch a soli 18,05€ all'istante su Amazon.