Solo 18,99 euro per questa livella laser autolivellante: 46% di SCONTO

Un ottimo strumento per il fai-da-te è questa livella laser autolivellante, ideale per i lavori di precisione, che grazie al 46% di sconto di Amazon oggi puoi acquistare a soli 18,99 euro invece di 35,18. Hai anche la spedizione Prime con consegna immediata.

Le caratteristiche della livella laser autolivellante

Questo strumento, come detto, è pensato per chi cerca precisione e praticità nei lavori di livellamento. Con una capacità di proiettare una linea laser incrociata con una precisione impressionante garantisce misurazioni estremamente accurate. Grazie ai suoi supporti filettati da 1/4″-20, è possibile anche montarlo su un treppiede.

Il laser rosso a croce è particolarmente luminoso e visibile, con un angolo di proiezione di 110°, rendendo semplici e rapidi lavori come l’installazione di armadi, rifiniture e allineamenti. La funzione di autolivellamento, che si attiva entro un margine di 4°, offre grande comodità: se lo strumento supera questo range, i raggi laser inizieranno a lampeggiare, avvisandoti che è necessario regolarlo.

Inoltre, puoi bloccare il pendolo per mantenere le linee fisse anche quando l’unità è inclinata, permettendoti di creare perfetti angoli di 90 gradi, ideali per decorazioni e costruzioni. Il design compatto e leggero la rende facile da maneggiare e usare, così da essere semplice anche da portare in giro.

La sua costruzione robusta, con un grado di protezione IP54, la rende infine resistente all’acqua, alla polvere, agli urti e a condizioni climatiche estreme. Approfitta del maxi sconto Amazon e acquistala a soli 18,99 euro.