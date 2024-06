Solo 18,86 euro per questo UTILISSIMO spolverino elettrico ad ARIA COMPRESSA (-37%)

Uno spolverino elettrico ad aria compressa 3-in-1 che ti aiuterà a pulire facilmente tastiere per computer, scrivanie, interni dell’auto e qualunque spazio difficilmente raggiungibile con un normale aspirapolvere. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 18,86 euro invece di 29,99, con spedizione Prime che assicura la consegna immediata.

Spolverino elettrico in offerta: le caratteristiche

Questo spolverino non è altro che un compressore portatile ideale per eliminare rapidamente polvere e detriti da tastiere, dispositivi elettronici, scaffali e altri spazi ristretti. Le sue dimensioni compatte tradiscono una potente capacità di aspirazione che ti sarà utile su una varietà di superfici tra tappeti, divani, letti, scrivanie, interni dell’auto e così via.

Il dispositivo viene fornito con diversi accessori: include infatti una testa di aspirazione a fessura stretta, una testa a spazzola e una testa piatta, che permettono di pulire con precisione le aree più difficili da raggiungere.

Lo spolverino è dotato di due batterie al litio integrate da 3000 mAh ciascuna (totale 6000 mAh) così che tu possa utilizzarlo dove vuoi e con una lunga autonomia. Oltre ad aspirare, puoi usarlo come una normale bomboletta ad aria compressa, con la differenza che ti basterà ricaricarlo senza doverne comprare di altre.

Un accessorio eccezionale e versatile che oggi può essere tuo a soli 18,86 euro invece di 29,99: approfitta di questo sconto Amazon.