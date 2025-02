Solo 17€ per questa pistola ad aria calda in offerta su Amazon

Interessante offerta per il fai-da-te su Amazon dove puoi acquistare questa pistola ad aria calda con controllo della temperatura e 2 velocità diverse a soli 17,09 euro. Utile per diversi scenari di utilizzo, include la spedizione Prime con consegna in 24 ore.

Pistola ad aria calda: potente e precisa

La pistola è dotata di un controllo continuo della temperatura che va da 50°C a 650°C con due differenti velocità del flusso d’aria per permetterti di adattarla in maniera perfetta ad ogni utilizzo: rimuovere vernici e adesivi, sbrinamento di tubi e riparazione di componenti elettronici.

Grazie al motore da 2000W potrai avere una potenza costante con una durata di oltre 800 ore, con protezione da sovraccarico che previene il surriscaldamento per assicurarti prestazioni elevate e in totale sicurezza. La struttura centrale a doppio elemento riscaldante permette alla pistola di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata e di mantenerla stabile.

All’interno della confezione troverai 4 ugelli specializzati, ognuno per diverse applicazioni: dall’artigianato alla pellicola vinilica per auto, dall’imballaggio termoretraibile alla lavorazione del PVC.

Leggera, maneggevole e facile da usare, questa pistola ad aria calda diventerà l’alleato perfetto per il lavoro o il tuo fai-da-te. Acquistala a soli 17,09 euro.