Solo 15€ per questo smartwatch con cui puoi rispondere alle chiamate

Hai sempre sognato di avere un wearable che ti permettesse di rispondere alle chiamate direttamente dal polso? Allora sono certo che non vorrai perderti questa promozione pazzesca. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo smartwatch a soli 15,88 euro, anziché 109,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Come puoi vedere qui sopra siamo di fronte a un ribasso fuori di testa del 82% che sommato allo sconto del 20% con il coupon porta il prezzo per terra. Dunque non perdere tempo perché ce n’è davvero poco.

Smartwatch eccezionale a prezzo mini

Questo smartwatch si presenta con un display HD da 1,85 pollici molto visibile e sensibile al tocco, con un cinturino in silicone morbido. Potrai cambiare i quadranti scegliendo tra oltre 240 disponibili quello che più ti piace. Gode di più di 100 modalità sportive ed è in grado di monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito del cuore, il livello di stress e le fasi del sonno.

Tiene traccia del tuo corpo mentre svolgi le attività sportive e restituisce dati precisi in tempo reale. E poi ha un microfono e un altoparlante incorporato che ti permetteranno di effettuare chiamate, o rispondere, direttamente dal polso senza usare lo smartphone. È compatibile sia con iOS che con Android e ha una batteria che dura a lungo.

Non c’è davvero tempo da perdere. A questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 15,88 euro, anziché 109,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.