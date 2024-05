Solo 132€ per la Proscenic P11: aspirapolvere 2-in-1, lava anche i pavimenti

Oggi Amazon propone un’ottima aspirapolvere senza fili ad un prezzo decisamente competitivo. Lei è la Proscenic P11, una soluzione 2-in-1 di ultimissima generazione che non si limita ad aspirare la polvere, ma ha anche un’efficace funzione di lavaggio del pavimento grazie al serbatoio d’acqua integrato.

Vediamo subito i dettagli dell’offerta: normalmente proposta a circa 180€, oggi la P11 può essere tua a soli 132€ grazie ad un doppio sconto (15% + coupon da 20€). Per riscattare il prezzo promozionale non dimenticarti di spuntare la casella che si trova proprio sotto al prezzo del prodotto.

Andiamo a vedere perché, a questo prezzo, la Proscenic P11 è da comprare subito. Il suo punto di forza poggia ovviamente nella funzione 2-in-1, che la distingue dalla stragrande maggioranza delle altre opzioni sul mercato. Il serbatoio d’acqua è capiente, con ben 350ml, sufficienti per pulire l’intero pavimento di una o più stanze. Lo sterzo girevole a 180 gradi ti aiuta ad aggirare gli ostacoli e a pulire con precisione anche gli angoli più complicati.

Sul fronte dell’aspirazione se la cava egregiamente, grazie ad una potenza di 35KPa, perfetta anche per pulire a fondo i tappeti e rimuovere peli di animali domestici e perfino i piccoli detriti. La confezione include diversi accessori utili per la pulizia di precisione, perfino dell’abitacolo dell’auto.

Potrai selezionare le diverse modalità di pulizia usando il comodissimo display LED. La batteria è removibile e offre un’autonomia estremamente robusta, di ben 60 minuti con una singola carica.

Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora poco tempo, acquistala subito per risparmiare.