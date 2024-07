Solo 11€ per il CONTROLLER ufficiale di ZELDA (Nintendo Switch)!

Se vuoi migliorare il comfort delle tue sessioni di gaming su Nintendo Switch, non c’è miglior modo se non quello di munirti di un nuovo controller. E se ti dicessimo che puoi averne uno, realizzato sotto licenza ufficiale di Zelda, per soli 11,98€?!

Tutte le caratteristiche del controller per Nintendo Switch

La prima cosa che salta subito all’occhio è sicuramente il suo fantastico design ispirato al leggendario eroe di Hyrule, con una gigantografia che interessa tutto il controller.

Parlando, però, delle particolarità di questo modello, i suoi pulsanti mappabili ti permettono di personalizzare il proprio stile di gioco assegnando funzioni specifiche, adattando il controller alle proprie esigenze senza complicazioni.

Oltre ai pulsanti mappabili, offre un’ampia gamma di funzionalità, tra cui gli anelli anti-attrito delle levette che garantiscono un controllo preciso, mentre il jack audio da 3,5 mm permette di collegare le proprie cuffie preferite per un’esperienza di gioco immersiva, includendo, ovviamente, anche il pratico pulsante per catturare screenshot che consente di immortalare i momenti migliori delle tue avventure virtuali.

Il controller si collega alla console attraverso un lunghissimo cavo di 3 metri, offrendo la massima libertà di movimento senza dover preoccuparsi della durata della batteria. Questo aspetto garantisce una connessione stabile e continua, ideale per sessioni di gioco super-prolungate.

Essendo un prodotto con licenza ufficiale Nintendo, il controller PowerA è stato sottoposto a rigorosi test e approvato da Nintendo stessa, assicurando la massima compatibilità e affidabilità con il sistema Nintendo Switch.

Migliora le tue sessioni di gaming su Nintendo Switch grazie all’incredibile controller dedicato a Zelda, proposto su Amazon ad appena 11,98€!