Solo 1,16€ per i braccialetti di DESIGN che allontanano le zanzare

Un modo originale ed efficace per tenere lontane le zanzare è rappresentato da questi braccialetti di design, che indossi e sono belli da vedere. In più, non sono tossici e possono indossarli adulti e bambini. Con le promozioni Amazon del momento, puoi prenderlo a 1,16€ l’uno investendo in una piccola scorta da 12 pezzi. Per approfittarne, completa l’ordine al volo e prendi l’intero kit a 13€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Braccialetti di design contro le zanzare: da provare assolutamente

Un prodotto unico nel suo genere perché mette insieme la protezione dai fastidiosissimi ed aggressivi insetti alla gioia di indossare un bell’accessorio da abbinare a qualsiasi outfit tu decida di indossare. Lo metti al polso e ti dimentichi del rischio di morsi per moltissime ore. Ognuno di loro ha una copertura di almeno 300 ore e considerando che ne hai 12 a disposizione, puoi tranquillamente cambiarli e alternarli.

Un prodotto particolarissimo, quindi, oltre che efficace ed arricchito con sostanze che combattono le zanzare, ma non sono assolutamente nocive per adulti e bambini. Non perdere l’occasione di fare scorta e proteggiti con stile grazie a questi bellissimi braccialetti: completa l’ordine adesso per accaparrarti la scorta da 12 pezzi a 13€ circa appena. Ogni unità la prendi a poco più di 1€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, a questo prezzo dureranno pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.