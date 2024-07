SOLO 100€ per lo smartphone TCL 40SE da 256GB, SVENTITA TOTALE

Se vuoi acquistare uno smartphone super economico che però non deluda allora oggi è il tuo giorno fortunato. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello TCL 40SE a soli 100,81 euro, invece che 129,99 euro.

Già il prezzo precedente non era altissimo ma con questo sconto del 22% è da prendere al volo. Siamo di fronte a un nuovo minimo storico per cui fai alla svelta o rischi di perdertelo. Questo è sì uno smartphone pensato per chi vuole spendere poco ma è dotato di un ottimo scomparto hardware e tantissime funzioni interessanti. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

TCL 40SE al prezzo più basso di sempre

Siamo chiaramente di fronte uno smartphone entry level pensato per chi vuole spendere il meno possibile, tuttavia non sacrifica nemmeno troppo le prestazioni. Questo lo si vede subito dal suo processore MediaTek Helio G37 supportato da ben 6 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Possiede un display da 6,75 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un’ottima luminosità. Ha un peso di soli 190 g e una batteria da 5010 mAh. Gode di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una frontale da 8 MP. Inoltre è dual Sim.

Insomma nonostante il prezzo è una bella potenza. Quindi non farti scappare questa grande occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo TCL 40SE a soli 100,81 euro, invece che 129,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.