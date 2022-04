Soli 8,99€ per questo HUB USB in OFFERTA

Il fantastico HUB USB di Sabrent si trova su Amazon a soli 8,99€, un prezzo ottimo per un prodotto versatile e di qualità.

Questo HUB è perfetto per chi lavora su portatili di nuova generazione, spesso dotati di una sola o al massimo 2 porte USB-A. Con l'HUB di Sabrent una singola USB si moltiplica per 4, basta collegare l'accessorio alla porta e il gioco è fatto, abbiamo a dispositivo 4 nuovi ingressi USB per periferiche, chiavette e dischi esterni.

La funzione peculiare del nuovo hub di Sabrent è la particolare rotazione della presa USB, che permette di posizionare e collegare l'HUB sia in orizzontale che in verticale. Questa funzione è utile per evitare che l'HUB, installato in orizzontale, vada a coprire altre porte di input/output del PC, impedendone l'utilizzo.

Inoltre, l'accessorio è molto piccolo e leggero, perfetto da inserire in borsa o in tasca per avere sempre con sé un accessorio indispensabile per moltissimi studenti e lavoratori. Si installa in 1 secondo e ci dà subito accesso a 4 porte USB-A 2.0.

Oggi è possibile portarsi a casa questo comodissimo HUB USB-A di Sabrent a soli 8,99€ su Amazon, con spedizione gratuita e consegna entro 1-2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.