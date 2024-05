Soli 44€ per dire ADDIO al dentista: spazzolino elettrico Oral-B

Puoi rendere le visite dal dentista un amaro ricordo se ti prendi cura dei tuoi denti. Molte volte si sbaglia a lavare i denti e beh, non è colpa di nessuno. Per non commettere errori, però, puoi ricorrere a una soluzione rapida, indolore e sicura come lo spazzolino elettrico di Oral-B.

In appena 2 minuti alla mattina e alla sera, rivoluzioni il tuo sorriso. Collegati subito su Amazon dove hai uno sconto del 38% che ti aspetta e completa l’acquisto con 44,99€. È la tua occasione.

Le spedizioni, ricorda, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Spazzolino elettrico Oral-B, un sorriso sano e bello

Lo spazzolino elettrico è quel upgrade che molti sottovalutano ma svolta l’esistenza. Non voglio essere drammatica ed esagerata, ma dopo appena una settimana di utilizzo consistente ti accorgi del cambiamento nel tuo sorriso. Già dal primo utilizzo, passando la lingua sulla dentatura, hai una sensazione di pulizia profonda.

Il modello Pro 3 3500N di Oral-B è perfetto per tutta la famiglia. Arriva a casa con la basetta di ricarica, una custodia da viaggio e una testina. Puoi acquistarne altre originali o compatibili per usarlo in famiglia.

Scegli una delle 3 modalità di spazzolamento e prenditi cura dei denti con il sensore di pressione che ti guida nella pulizia, il timer integrato da 2 minuti e un sistema che elimina più placca rispetto al classico spazzolino.

Anche l’autonomia non va sottovalutata. Con una ricarica completo del tuo prodotto, hai due settimane di utilizzo assicurate.

Cosa aspetti? Fai brillare i tuoi denti con un solo gesto. Approfitta dello sconto del 38% su Amazon e acquista il tuo spazzolino Oral-B Pro 3 3500N ad appena 44,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime sul tuo account.