Soli 140€ per questo spettacolo di smartphone Samsung

Se sei alla ricerca di uno smartphone a buon mercato non importi limiti ma anzi, approfitta dello sconto su eBay e acquista un perfetto Samsung Galaxy A12 a soli 138,00€. Conta che è il prezzo più basso che puoi trovare online e ne vale veramente la pena dato che è completamente sbloccato e lo puoi utilizzare con qualunque SIM. Praticamente hai tutto quello che ti serve con una spesa contenuta e che ti soddisfa al 101%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e operate in pochissimo tempo, non perdere questa chance.

Samsung Galaxy A12: lo smartphone che fa al caso tuo

Semplicissimo dal punto di vista estetico, Samsung Galaxy A12 è quel genere di smartphone che è perfetto per un utilizzo quotidiano. Con tante caratteristiche che lo rendono degno di nota non ti può deludere se sei in cerca di un prodotto comodo, economico ma che non ti faccia scendere a compromessi. In modo particolare è disponibile in colorazione Black che lo rende ancora più elegante.

È comodissimo dal momento che puoi inserire al suo interno fino a due SIM così non hai alcun genere di limite. Per quanto riguarda la sua caratteristica chiave, beh, secondo me è proprio la batteria che con i suoi 5000mAh dura fino al giorno dopo e poi si ricarica in modalità rapida.

In termini di specifiche ti faccio sapere che vanta:

un display da 6,5 pollici in risoluzione avanzata;

in risoluzione avanzata; un processore Octa Core;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria che è espandibile con MicroSD;

e che è espandibile con una quadrupla fotocamera posteriore.

Praticamente lo puoi usare con agilità per navigare online, su social, applicazioni varie e scattare foto degne di nota che creeranno tanti nuovi ricordi.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy A12 su eBay a soli 138,00€ e vedrai che lo amerai da impazzire. Le spedizioni sono completamente gratuite su tutto il territorio nazionale.