Doccia RGB: acqua effetto arcobaleno a soli 15 euro

Goditi la doccia in stile discoteca, con le luci che cambiano colore. Non è però solo una trovata simpatica quella di Rovtop, ma grazie a questo soffione doccia potrai avere un risparmio di acqua notevole. Fai felici i più piccoli e riduci i consumi, acquista subito il soffione doccia a led a soli 15,99 euro.

A volte è complicato far lavare i bambini. Con questo soffione, invece, non sarà più un problema, entreranno di corsa a lavarsi solo per vedere l’acqua che si colora. Per avere questo effetto multicolore non c’è bisogno di nessun tipo di alimentazione. Fare la doccia diventerà più piacevole.

Con una piccola spesa avrai un grande risultato. Metti ora nel tuo carrello il soffione doccia a led a soli 15,99 euro.

Soffione doccia led: divertirsi in un momento rilassante

Potrai veder cambiare il colore della doccia in 7 modi diversi. Questi cambiano in continuazione, in modo casuale, non in base alla temperatura dell’acqua ma in base alla sua pressione. Tramite l’ugello, facilmente regolabile, potrai alzare la pressione dell’acqua, aumentando anche la portata. Allo stesso tempo, grazie al filtro, ci sarà un risparmio idrico fino al 30%.

Inoltre all’interno il soffione doccia contiene due tipi di sfere che filtrano cloro, fluoro, tossine, metalli pesanti, batteri, pesticidi, ruggine e odori dall’acqua della doccia, migliorando la purezza dell’acqua e mantenendo il più possibile il pH naturale.

Sicuramente un ottimo compagno, quando hai delle giornate dure e torni a casa stanco. Oppure semplicemente per divertirti a vedere i colori che si susseguono, forse con un po’ di musica di sottofondo. Tutto questo a meno di 16 euro. Metti ora nel carrello il soffione doccia a led a soli 15,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.