Soffia e aspira i liquidi: l'incredibile aspirapolvere Bosch è scontato del 45%!

Bosch è uno dei marchi di spicco quando si parla di attrezzi per il fai da te e il protagonista di quest’incredibile offerta è un aspirapolvere in grado di aspirare anche i liquidi! Il suo prezzo crolla a soli 69,90€ grazie allo sconto Amazon del 45%!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Bosch

Indipendentemente dal tipo di sporco che devi affrontare, sia esso polvere, sporco più consistente o liquidi, questo aspirapolvere è pronto a tutto. Dotato di un potente motore da 1000W e una capacità di 15 litri, riesce a gestire qualsiasi tipo di sporco con facilità e senza fatica.

Nonostante le sue elevate prestazioni, è sorprendentemente compatto e maneggevole. Il suo design leggero e la maniglia lo rendono facile da trasportare e riporre, permettendoti di spostarti agilmente tra i vari ambienti di lavoro.

E grazie all’adattatore universale, puoi collegarlo direttamente ai tuoi elettroutensili Bosch, garantendo un ambiente di lavoro più pulito e sano. I numerosi accessori inclusi permettono di raggiungere ogni angolo e affrontare qualsiasi tipo di superficie, rendendolo un attrezzo estremamente versatile per diverse applicazioni.

Un’altra funzionalità da non sottovalutare è la funzione di soffiaggio. Non solo può aspirare, ma è anche capace di soffiare via foglie, detriti o polvere da zone difficili da raggiungere. Questa doppia funzione lo rende ideale per una vasta gamma di operazioni di pulizia, ampliando ulteriormente le sue possibilità di utilizzo.

Questo aspirapolvere è davvero il top per pulire il garage, la cantina o qualsiasi altra area che richieda una potente aspirazione e la capacità di resistere anche ai liquidi!

Non farti scappare l’aspirapolvere Bosch Universalvac 15 al prezzo di appena 69,90€, anziché i classici 126,88€!