SodaStream TERRA: acqua e bibite gasate direttamente a casa (-23%)

Non perdere più tempo portando confezioni di acqua dal supermercato quando puoi avere il Brio di un bel bicchiere di acqua gasata direttamente a casa. Tutto merito di Sodastream con il suo gasatore Terra e il megapack in cui ti viene venduto completo di ogni accessorio necessario per creare bibite e non solo.

Visto che è in promozione su Amazon grazie alle offerte del prime Day, non perdere lo sconto del 23% ma collegati immediatamente Per completare l’acquisto a soli 59,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

SodaStream Terra, il megapack definitivo del Prime Day 2024

Comodo, pratico ma soprattutto semplice da usare per poter creare la tua acqua gasata direttamente a casa e senza dover portare pesi inutili dal supermercato. Non c’è nulla di più dissetante di un bicchiere con un po’ di bollicine al suo interno. Grazie al sistema SodaStream Terra puoi accordare i tuoi gusti ogni volta che lo desideri.

In particolar modo, all’interno di questa confezione trovi il cilindro contenente la CO2, una bottiglia da un litro e una bottiglia da mezzo litro comodissima da portare sempre con te nel caso in cui tu debba uscire.

Inserisci il cilindro all’interno del dispositivo e usa le bottiglie per gasare l’acqua fino al punto di tuo gradimento. In commercio trovi anche tanti concentrati originali per poter dare vita a bibite come Pepsi, Sprite e così via.

Comodissimo vero? Allora non perdere per niente al mondo l’offerta ora in corso su Amazon grazie al Prime Day 2024. Risparmia il 23% e acquista il tuo Mega Pack SodaStream Terra ad appena 59,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.