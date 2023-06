Sodastream Duo Megapack: acqua SPUMEGGIANTE a casa senza peso

Vuoi assaporare le bollicine fresche e vivaci dell’acqua gassata appena sprigionata dalla fontana? Con il Gasatore Duo di Sodastream, è possibile farlo comodamente a casa!

Lo trovi in offerta adesso su Amazon allo straordinario prezzo di 122,99€ grazie a un risparmio di oltre 40€ per via dello sconto del 28%.

Ricordati che con Amazon Prime puoi riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano, che cosa aspetti? Abbonati subito!

Goditi la tua bevanda frizzante preferita in ogni momento con Sodastream

Puoi finalmente dire addio alle classiche bibite in lattina o plastica e bere le tue bevande preferite senza bisogno di portare pesi fino a casa. Il Gasatore Duo di Sodastream ti permette di creare da solo la tua bibita frizzante da gustare durante la giornata, oppure gustarti un ottimo bicchiere di acqua gassata. Vedrai che non ne potrai più farne a meno.

In pochi secondi avrai la tua bottiglia pronta, basterà infatti inserire l’apposita bottiglia per renderla piena di bollicine grazie al contenitore di Co2. E non preoccuparti per i costi: grazie al cilindro in dotazione puoi gasare fino a 60 litri di acqua, risparmiando notevolmente sui costi che normalmente dovresti sostenere acquistando le bibite già pronte.

Come puoi vedere sia l’utilizzo che la manutenzione sono straordinariamente facili e veloci.

Questo gasatore è anche un ottimo impegno per l’ambiente dal momento che puoi ridurre gli sprechi ed eliminare un’alta percentuale di plastica prodotta in casa. Questo kit infatti è fornito da quattro bottiglie, due in PET e due di vetro, adatte a questo dispositivo. Ricordati che dovrai usare esclusivamente queste bottiglie in quanto progettate apposta per questo sistema.

Corri su Amazon e acquista il tuo Gasatore Duo di Sodastream allo straordinario prezzo di soli 122,99€ grazie allo sconto del 28%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.